Ющенко обеспокоен ситуацией с местными бюджетами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО письмо, в котором выражает обеспокоенность ситуацией, сложившейся с финансированием расходов местных бюджетов.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

В письме В.ЮЩЕНКО сообщает об адресованных ему многочисленных обращениях по поводу существенных задержек органами Государственного казначейства Украины выполнения платежных поручений распорядителей средств местных бюджетов, в связи с чем блокируется приобретение ими ряда социально значимых товаров и услуг, в частности горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения бесперебойной работы транспорта специального назначения, в первую очередь, автомобилей скорой помощи, пожарно-спасательной службы, снегоочистительной техники, услуг связи, подарков к праздникам для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и тому подобное.

В то же время, на счетах правительства в Национальном банке Украины находится 4,6 млрд. гривень, а размещенные депозиты государственного бюджета составляют более 6 млрд. гривень.

Президент указывает на то, что уже стало традицией первоочередно направлять средства в те регионы, которые планирует посетить руководство правительства, что создает немалые проблемы со своевременным бюджетным финансированием в других регионах.

«Подчеркиваю, что бюджет государства – это не бюджет главы правительства, поэтому требую немедленно прекратить такую практику, а также принять безотлагательные меры для привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в несвоевременном проведении платежей местных бюджетов», – говорится в письме.

О проведенной работе Президент просит проинформировать его в пятидневный срок.

Кроме того, глава государства направил письмо генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО, в котором также указывает на то, что в последние месяцы года органами Государственного казначейства Украины допускаются существенные задержки выполнения платежных поручений распорядителей средств местных бюджетов, и первоочередно средства направляются в те регионы, которые планирует посетить руководство правительства.

«Учитывая изложенное, прошу безотлагательно осуществить проверки приведенных фактов, принять меры прокурорского реагирования к должностным лицам, виновным в несвоевременном проведении платежей местных бюджетов», – говорится в письме В.ЮЩЕНКО.

О проведенной работе генеральный прокурор должен проинформировать главу государства до 24 декабря этого года.