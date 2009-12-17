2010 год будет самым тяжелым для бюджета

Экс-министр финансов Украины, директор ООО «Морган Стенли Украина» Игорь МИТЮКОВ прогнозирует, что 2010 год будет самым тяжелым для украинской бюджетной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время международной конференции в рамках киевского форума безопасности «Мировой кризис: безопасные последствия и вызовы для более широкой Европы», который проводится по инициативе Фонда Арсения Яценюка Open Ukraine.

«2010-й год будет самым тяжелым для украинской бюджетной системы», - сказал И.МИТЮКОВ.

По его словам, в следующем году Украина уже не получит той поддержки, которую получала в прошлом и нынешнем году от международных финансовых организаций в том масштабе и в тех достаточно «нетрадиционных формах», когда Международный валютный фонд напрямую финансировал расходы госбюджета.

Кроме того, И.МИТЮКОВ отметил, что в следующем году еще не будет притока в Украину капитала, а значительное количество ресурсов, которые должны были быть использованы в 2010 году, уже использованы.

«Поэтому новое правительство после президентских выборов будет вынуждено идти на очень жесткие меры, чтобы ликвидировать эти сумасшедшие разрывы, которые, прежде всего, накопятся в Пенсионном фонде», - убежден И.МИТЮКОВ.

По его мнению, в целом же для украинской экономики 2009 год был самым тяжелым, а 2010-й будет легче. И.МИТЮКОВ считает, что базовые отрасли будут «единственным локомотивом, который будет вытягивать ВВП».