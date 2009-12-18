Золото подешевело на 1,8%

Золото на торгах в четверг теряет в цене на фоне повышения курса доллара до трехмесячного максимума по отношению к евро, которое снижает спрос на металл как альтернативное вложение инвестиций, сообщает РИА Новости.

В ходе торгов в четверг на Нью-Йоркской товарной бирже февральский фьючерс на золото подешевел на 20,9 доллара, или 1,8%, - до 1115,3 доллара за тройскую унцию. Спотовая цена на металл в ходе торгов на Лондонской бирже металлов опустилась на 2,2% - до 1113,2 доллара за унцию.

"Цены на золото снижаются на фоне укрепления доллара, - заявила аналитик BNP Paribas SA Анна-Лаура Трембле. - Такое впечатление, что курс доллара оказывает большее влияние на динамику цен на золото, чем риск неплатежеспособности государства, и на рынке наблюдается стремление зафиксировать прибыль".

Рейтинговое агентство S&P в среду понизило кредитный рейтинг Греции до "ВВВ+" с "А-" с негативным прогнозом. Доллар в четверг укрепился к евро до максимального с 8 сентября уровня - 1,4329 доллара за евро по сравнению с 1,4531 доллара за евро на торгах в среду.

Цена фьючерсов на золото увеличилась с начала текущего года на 26% на фоне низкой базовой процентной ставки Федеральной резервной системы США, которая составляет 0,25%, а также благодаря снижению курса доллара, обусловленного увеличением государственных расходов.