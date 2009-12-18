Европарламент одобрил бюджет на 2010 год

Европарламент одобрил бюджет Европейского Союза на 2010 год.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге.

Бюджет-2010 предусматривает обязательство относительно ассигнований (обязательство на осуществление расходов на протяжении одного или нескольких лет, которые потом покрываются конкретными выплачиваемыми ассигнованиями каждый год - УНИАН) в сумме 141,4 млрд. евро (136,46 млрд. евро в 2009 году) и обязательства относительно выплаты ассигнований в сумме 122,9 млрд. евро (116,17 млрд. евро в 2009 году).

Эти цифры составляют 1,04% валового национального дохода ЕС.

В ходе переговоров с Советом ЕС депутаты пришли к решению не расписывать в бюджете детально расходы второй части средств на реализацию Европейского плана возобновления экономики в сумме 2,4 млрд. евро. Эти расходы, направленные в поддержку проектов в энергетике и развитии широкополосного Интернета в сельской местности, будут покрываться за счет не потраченных в предыдущие годы средств фондов ЕС, в первую очередь сельскохозяйственных и административных.

Нынешний бюджет стал последним, одобренным в ЕС по процедурам, установленной Ницским соглашением.

Как сообщал УНИАН, с 1 декабря этого года в ЕС вступило Лиссабонское соглашение, которое, в частности, усиливает роль Европарламента при одобрении решений относительно последующего развития ЕС.