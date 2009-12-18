Fitch подтвердило рейтинг ВЭБа на уровне "BBB"

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) по обязательствам в иностранной валюте госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ) и его дочерней компании "ВЭБ-Лизинг" на уровне "BBB" с "негативным" прогнозом, сообщает k2kapital.

Fitch также подтвердило краткосрочный РДЭ ВЭБа в иностранной валюте на уровне "F3", рейтинг поддержки - "2" и потолок долгосрочного РДЭ - "BBB". Краткосрочный РДЭ "ВЭБ-Лизинга" в иностранной валюте также подтвержден на уровне "F3", рейтинг поддержки - "2".

В сообщении отмечается, что РДЭ ВЭБа находятся на одном уровне с суверенными рейтингами Российской Федерации, учитывая, что банк принадлежит государству, а также имеет статус национального банка развития и ассоциируется с проведением государственной политики.

В условиях финансового кризиса ВЭБ был вынужден взять на себя более широкие функции в плане стабилизации экономики, его баланс был широко использован для осуществления правительственных антикризисных мер, включая рекапитализацию банковской системы, предоставление поддержки крупным российским компаниям, покупку пострадавших от кризиса банков и крупные инвестиции в фондовый рынок РФ.

Fitch отмечает значительную поддержку правительством ключевых функций банка. В наблюдательный совет ВЭБа, который возглавляет премьер-министр РФ Владимир Путин, входят представители правительства. "ВЭБ-Лизинг" является лизинговым подразделением ВЭБа. Рейтинги компании отражают высокую, по мнению экспертов агентства, вероятность ее поддержки в случае необходимости ВЭБом.