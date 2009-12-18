Депутаты отказались направить Президенту запрос

Верховная Рада Украины отказалась направить Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО запрос об освобождении Владимира СТЕЛЬМАХА с должности главы Национального банка.

Как передает корреспондент УНИАН, за направление соответствующего запроса народного депутата от фракции НУ-НС Юрия КАРМАЗИНА проголосовали лишь 135 народных депутатов из 417, зарегистрированных в сессионном зале.

Ю.КАРМАЗИН считает, что глава государства, который несет личную ответственность за убытки, нанесенные гражданам и банковской системе Украины, должен подать в ВР представление об освобождении В.СТЕЛЬМАХА с должности главы НБУ в связи с окончанием срока его полномочий.

Этот же запрос Ю.КАРМАЗИНА депутаты направили председателю ВР Владимиру ЛИТВИНУ, премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО в отношении необходимости «побудить Президента Украины В.ЮЩЕНКО прекратить злоупотреблять своим конституционными обязанностями в отношении неподачи представления об освобождении В.СТЕЛЬМАХА с должности главы НБУ».

Как сообщал УНИАН, пятилетний период полномочий В.СТЕЛЬМАХА в должности главы НБУ закончился 16 декабря. Однако председатель группы советников НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ заявил, что В.СТЕЛЬМАХ не собирается писать заявление об отставке, а передать полномочия, в соответствии с законом, он может только назначенному Верховной Радой по предоставлению Президента председателю, да и то только после того, как будет проголосована отставка самого нынешнего руководителя НБУ.