Таможня увеличила платежи в госбюджет более чем на 1 млрд. грн.

По результатам пост-аудит-контроля поступления таможенных платежей в государственный бюджет в этом году составили 1 млрд. 62,1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

«Для Украины таможенный пост-аудит, внедренный на выполнение Киотской конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур, является новой и наиболее перспективной формой таможенного контроля, хотя он является основной составляющей таможенного законодательства европейских стран», - отметили в пресс-службе Гостаможслужбы. Его суть заключается в уменьшении объемов таможенного контроля на границе и перенесении всех проверок на этап «после выпуска товаров». Таким образом,

таможенный контроль переводится в сферу ответственности участников внешнеэкономической деятельности.

Во время проверок осуществляется таможенный контроль по уже оформленным товарам, в частности, проверяется соответствие коммерческой и другой документации, которая предоставлялась к таможенному оформлению, результатам хозяйственной деятельности соответствующих налогоплательщиков.

Если в 2008 г. в составе таможенной стоимости налогоплательщиками было задекларировано роялти и лицензионных платежей на сумму 250,8 тыс. грн., то в текущем (по состоянию на 19 ноября 2009 г.) этот показатель составил 67,5 млн. грн., то есть в 270 раз больше.

«В итоге субъекты ВЭД начали самостоятельно платить недоплаченные ими за 3 предыдущих года налоги с учетом роялти и лицензионных платежей. Это в своем роде является уникальным для Украины явлением, учитывая общий уровень налоговой культуры», - отмечают в Гостаможслужбе.