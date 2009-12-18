Индекс производства базовых отраслей Украины в ноябре составил 0,1%

По оценкам Департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины, в ноябре т.г., впервые в 2009 году, индекс производства базовых отраслей (ИПБО) превысил прошлогодние значения – рост в ноябре составил 0,1% в годовом исчислении.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Замедление падения ИПБО (за 11 месяцев – до «минус» 21,7% по сравнению с «минус» 23,4% за 10 месяцев) вызвано улучшением динамики промышленного производства – прирост в ноябре т.г. составил 8,6% в годовом исчислении.

По данным НБУ, существенное улучшение показателей в основном обусловлено наращиванием производства кокса и продуктов нефтепереработки в результате перехода металлургических предприятий из газа на кокс. Дополнительным фактором роста индекса выступает эффект базы сравнения прошлого года, когда падение ИПБО было наибольшим (-28,6% в годовом измерении).

Еще одним фактором улучшения показателя выступало сельское хозяйство. Продолжительная позитивная динамика животноводства (+3,5% за 11 месяцев), обусловлена высоким урожаем зерновых культур прошлого и текущего годов. По состоянию на 8 декабря 2009 года собранно 48,2 млн. тонн зерновых культур, что за исключением прошлогоднего урожая (53,3 млн. тонн) является наивысшим показателем с 1990 года.

В НБУ отмечают, что в ноябре продолжился рост объемов металлургического производства в годовом измерении – до 47,6%. Тем не менее, за исключением сезонного фактора, состоялось снижение объемов производства за месяц на 0,4%. То есть, основным фактором существенного роста в ноябре выступала база сравнения в прошлом году, когда производство металлов снизилось на 48,8%, и было меньше среднемесячного производства даже в кризисные для металлургии 2001 и 2005 гг.

В Нацбанке констатируют, что отрицательное сальдо финансовых результатов предприятий продолжает увеличиваться – за 10 месяцев текущего года оно составляло 12,6 млрд. грн. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года прибыль предприятий сократились на 40,8%, а убытки увеличились в 1,9 раза. Один из наихудших показателей был зафиксирован в оптовой и розничной торговле, а также в строительстве – 2,7 млрд. грн. и 1,8 млрд. грн. соответственно. Ситуация в этих отраслях остается напряженной по причине большой задолженность предприятий.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

Справка УНИАН. Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I, II и III кварталах текущего года против аналогичных периодов 2008 года составило 20,3%, 17,8% и 15,9%, соответственно.