Падение ВВП в IV квартале составит 12-12,5%

Министерство экономики Украины прогнозирует падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в четвертом квартале 2009 года на уровне 12-12,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

«По итогам последнего квартала у нас нет угрожающих тенденций, и я думаю, что мы сможем в среднем выйти на уровень 12-12,5% по ВВП», – сказал он.

Что касается прогноза макропоказателей на 2010 год, то, по словам министра, он остается на прежнем уровне – рост ВВП на 3-3,7%, инфляция – 9,7%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, падение ВВП Украины в I, II и III кварталах текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составило 20,3%, 17,8% и 15,9% соответственно.