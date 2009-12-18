Банк России повысил курс доллара на 27,9 коп. – до 30,71 руб.
16:03, 18 декабря 2009Финансы
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Евро – на 31,9 коп.до 44,17 руб.
Официальный курс доллара с 19 декабря увеличен на 27,95 копейки - до 30,7187 рубля, курс евро - на 31,98 копейки - до 44,1766 рубля, свидетельствуют данные ЦБ, сообщает РИА Новости.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам в пятницу, увеличилась на 29 копеек и составила 36,77 рубля против 36,48 рубля в четверг.
Рубль на ММВБ с утра продемонстрировал резкое падение к доллару и евро, однако уже к середине дня начал отыгрывать потери.
На Forex американская валюта прекратила укрепляться к евро: к середине пятницы пара евро-доллар поднялась до отметки 1,4395 доллара за евро против 1,4355 доллара накануне вечером.
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