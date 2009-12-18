НБУ 23 декабря проведет спецаукцион по продаже долларов

Национальный банк Украины (НБУ) 23 декабря т.г. проведет специальный аукцион по продаже долларов, 25 декабря – по продаже швейцарских франков и евро.

Об этом говорится в сообщениях НБУ, текстом которых располагает УНИАН.

Согласно сообщению, минимальная сумма заявки – 10 тыс. долл. для аукциона 23 декабря, 10 тыс. франков и 3 тыс. евро – для аукциона 25 декабря. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл., 1 тыс. франков и 1 тыс. евро коммерческий банк обязан продать НБУ. Остаток валюты, не превышающий указанных сумм, может быть использован банком на другие цели.

Банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Нацбанк отмечает, что банки, которые намерены участвовать в спецаукционах 23 и 25 декабря, должны привлекать от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. «Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается», – отмечает НБУ.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля 2009 г. Национальный банк Украины начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, взятым в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

Операции по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляются исключительно на бесплатной основе.

Позже Нацбанк начал продавать валюту и физическим лицам – резидентам – субъектам предпринимательской деятельности.