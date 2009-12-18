Новый комиссар ЕС расширит помощь соседям

Назначенный комиссаром ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства (ЕПС) Штефан ФУЛЕ (Чехия) планирует на 2013-2017 годы расширить финансовую помощь странам-кандидатам на членство в Европейском Союзе и соседям.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в его ответах на анкету Европарламента, которую он заполнил перед одобрением парламентом нового состава Еврокомиссии.

“Я обеспечу ранний старт подготовки к расширению возможностей действующих Инструмента помощи перед вступлением в ЕС и Инструмента европейского соседства и партнерства на 2013-2017 годы”, - написал он.

Ш.ФУЛЕ отметил, что планирует усилить эффективность помощи ЕС и эффективное управление ее предоставлением.

Говоря о помощи странам-соседям, комиссар отметил, что эффективная техническая помощь должна все больше помогать развитию экономик соседних стран, готовить их к конкуренции с экономикой ЕС в процессе дальнейшей экономической интеграции.

Говоря о приоритетах работы в должности комиссара, Ш.ФУЛЕ заявил, что планирует уже в 2010 году завершить переговоры о присоединении Хорватии к ЕС, продолжить переговоры с Турцией, начать переговоры о вступлении с бывшей югославской республикой Македонией, интенсифицировать отношения в рамках Восточного партнерства и Союза для Средиземноморья.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ сообщил о том, что все страны-члены ЕС представили кандидатов на должности комиссаров, а также распределил портфели между будущими комиссарами.

С 11 по 19 января 2010 года Европарламент планирует провести слушания с кандидатами на должности членов Еврокомиссии и затем определиться относительно своей поддержки нового состава Еврокомиссии. Перед проведением слушаний все назначенные странами-членами комиссары направили в Европарламент свои резюме, декларации о доходах и ответы на анкету, разработанную депутатами Европарламента.