Фонд гарантирования вкладов перевел 5 банков во "временные"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц перевел 5 банков из категории участников в категорию временных участников. Об этом сказано в сообщении фонда, размещенном на его официальном сайте.

Согласно сообщению, 15 декабря внесены следующие изменения в реестр участников (временных участников): из категории участников в категорию временных участников переведены ООО «Диалогбанк» (г. Днепропетровск), ОАО "Инновационно-промышленный банк" (г. Харьков), ОАО "Банк Столица" (г. Киев), ООО КБ "Украинская финансовая группа" (г. Киев), Харьковский акционерный коммерческий земельный банк (г. Харьков).

Кроме того, было возобновлено членство временного участника ПАО "КБ "Владимирский" (г. Сумы) в статусе участника фонда.

Временный участник фонда АБ "Банк регионального развития" исключен из реестра участников (временных участников) фонда в связи с ликвидацией банка.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

За ноябрь размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц увеличился на 43 млн. грн. и, по состоянию на 1 декабря т.г., фондом было аккумулировано 4,226 млрд. грн.