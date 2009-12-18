НБУ отмечает положительное сальдо поступлений валюты

По оперативным данным, в декабре сохраняется тенденция двух предыдущих месяцев по превышению валютных поступлений в пользу украинских резидентов – положительное сальдо поступлений вдвое превысило объемы за аналогичный период в ноябре.

Об этом сказано в сообщении Национального банка Украины, размещенном на его официальном портале.

Это способствовало последующему уравновешиванию валютного рынка. В этих условиях НБУ получил возможность активизировать покупку иностранной валюты на межбанковском рынке, что способствовало увеличению международных резервов.

В то же время, Нацбанк продолжал проведение целевых аукционов для удовлетворения потребностей клиентов банков-физлиц для погашения ими задолженности по валютным кредитам. С начала декабря было проведено шесть таких аукционов, на которых было продано 30,1 млн. долл. США, 0,2 млн. евро и 1,2 млн. швейцарских франков.

С начала месяца гривня демонстрировала позитивную динамику относительно доллара США как на межбанковском, так и наличном рынке. За этот период она укрепилась по межбанковским операциям на 0,24% - до 7,969 грн./долл., а по операциям банков по продаже наличных долларов США – на 0,38%, до 8,0214 грн./долл.

Это способствовало ревальвации гривни относительно основных иностранных валют: к доллару США – на 0,14% (до 7,97 грн./долл. США), к евро – почти на 4%, до 11,4314 грн./евро, а к российскому рублю – на 2,17%, до 2,6183 грн./10 рублей.