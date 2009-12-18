НБУ: банки не могут продавать валюту более чем на 80 тыс. грн.

Коммерческие банки должны обеспечить выполнение нормы, которой предусмотрен запрет на осуществление продажи иностранной валюты через кассу банка (финансового учреждения) одному лицу в один операционный (рабочий) день в сумме, превышающей эквивалент 80 тыс. грн.

Об этом говорится в телеграмме Национального банка Украины, текстом которой располагает УНИАН.

«Банк (финансовое учреждение) обязан осуществлять контроль за покупкой иностранной валюты одним лицом на протяжении операционного (рабочего) дня в кассах всей банковской сети банка, которые расположены как в главном офисе банка, так и в его структурных подразделениях», – говорится в телеграмме.

Как сообщал УНИАН, с 20 ноября т.г. вступила в силу норма, согласно которой банкам запрещено осуществлять продажу иностранной валюты одному лицу в один операционный день на сумму, превышающую эквивалент 80 тыс. грн. Операции по покупке валюты на сумму, превышающую 15 тыс. грн., должны осуществляться после предъявления документа, удостоверяющего личность с указанием в справках и квитанциях фамилии, имени, отчества покупателя. Если сумма такой операции превышает 50 тыс. грн., в квитанциях дополнительно должны быть указаны серия и номер паспорта, место проживания и идентификационный номер согласно Государственному реестру физических лиц – налогоплательщиков.

В постановлении запрещается коммерческим банкам изменять значение курса покупки и продажи иностранных валют в течение операционного дня. Курсы должен устанавливать председатель правления банка до начала рабочего дня.

Указанным постановлением Нацбанк также наделил себя правом устанавливать предельные размеры маржи по операциям на наличном валютном рынке.