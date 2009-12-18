НБУ: банки не могут продавать валюту более чем на 80 тыс. грн.

19:23, 18 декабря 2009
Финансы
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В одни руки

Коммерческие банки должны обеспечить выполнение нормы, которой предусмотрен запрет на осуществление продажи иностранной валюты через кассу банка (финансового учреждения) одному лицу в один операционный (рабочий) день в сумме, превышающей эквивалент 80 тыс. грн.

Об этом говорится в телеграмме Национального банка Украины, текстом которой располагает УНИАН.

«Банк (финансовое учреждение) обязан осуществлять контроль за покупкой иностранной валюты одним лицом на протяжении операционного (рабочего) дня в кассах всей банковской сети банка, которые расположены как в главном офисе банка, так и в его структурных подразделениях», – говорится в телеграмме.

Как сообщал УНИАН, с 20 ноября т.г. вступила в силу норма, согласно которой банкам запрещено осуществлять продажу иностранной валюты одному лицу в один операционный день на сумму, превышающую эквивалент 80 тыс. грн. Операции по покупке валюты на сумму, превышающую 15 тыс. грн., должны осуществляться после предъявления документа, удостоверяющего личность с указанием в справках и квитанциях фамилии, имени, отчества покупателя. Если сумма такой операции превышает 50 тыс. грн., в квитанциях дополнительно должны быть указаны серия и номер паспорта, место проживания и идентификационный номер согласно Государственному реестру физических лиц – налогоплательщиков.

В постановлении запрещается коммерческим банкам изменять значение курса покупки и продажи иностранных валют в течение операционного дня. Курсы должен устанавливать председатель правления банка до начала рабочего дня.

Указанным постановлением Нацбанк также наделил себя правом устанавливать предельные размеры маржи по операциям на наличном валютном рынке. 

 

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