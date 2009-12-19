Клиенты банка “Надра” смогут быстрее получить доступ к вкладам

Клиенты банка “Надра” смогут быстрее получить доступ к своим вкладам.

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказал аналитик компании Astrum Investment Management Ярослав СТЕЦИК.

По его словам, оценочная сумма средств физических лиц, находящихся в банке “Надра”, составляет 7,4 млрд. грн. Аналитик прогнозирует, что эти депозиты будут покрыты за счет активов банка и внутренних государственных облигаций.

Как отметил Я.СТЕЦИК, банк “Надра” - большой системный банк, вкладчиками которого являются около 600 тыс. физических лиц, поэтому новость о переводе их вкладов в «Родовид Банк» также должна повысить доверие к банковской системе в целом. Тем не менее, судьба самого банка “Надра” после передачи вкладов физических лиц в настоящее время остается неопределенной, считает аналитик.

Как сообщал УНИАН, банк «Надра» не будет национализирован, а средства его вкладчиков будут переведены в «Родовид Банк».

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время встречи с вкладчиками «Родовид Банка».

«Из «Надра Банка» мы планируем уже до конца года точно так же забрать в «Родовид Банк», как и из «Укрпромбанка», забрать всех, кто имеет там вклады. То есть, мы не берем те долги, которые искусственно созданы. Вот почему мы не пришли к выводу, что нужно национализировать «Укрпромбанк» и «Надра Банк» - именно потому, что нам важно спасти людей, а не те финансы, потому что там столько поназанимали и столько взяли обязательств…», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.