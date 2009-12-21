Ющенко обратился в ГП по поводу блокирования финансирования регионов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО относительно блокирования финансирования регионов со Госказначейства.

Об этом он сказал 20 декабря во время общения с жителями Черновцов, отвечая на вопрос о блокировке Государственным казначейством в Черновицкой области выделения 20 миллионов гривен в соответствии с назначением, передает корреспондент УНИАН.

«Я обратился к генеральному прокурору по данному вопросу», - отметил Президент.

Он подчеркнул, что правительственные средства и средства местных бюджетов на сведенном счету Государственного казначейства сегодня составляют 1,8 миллиардов гривен, в том числе средства местных бюджетов – 8 миллиардов гривен.

«Я объясню, как это можно прочитать: правительством были украдены средства органов самоуправления – разница между 8 млрд.грн и 1,8 млрд.грн. - то есть, приблизительно 6 миллиардов гривен средств органов самоуправления забраны на финансирование потребностей правительства», - отметил Глава государства.

При этом В.ЮЩЕНКО прибавил, что эти средства идут на предвыборные потребности Юлии ТИМОШЕНКО: «Юлия Владимировна ездит по стране, как Снегурочка - где-то потеряла 50 миллионов, где-то квартиры какие-то дает, где-то завезла китайские автобусы школе – вот и все 6 миллиардов».