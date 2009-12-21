Высокие бонусы и дивиденды - основная причина кризиса

Британские банки смогли бы дополнительно добавить в свои езервы 75 млрд фунтов /121,6 млрд долл/ в период с 2000 по 2008 гг, если бы меньше тратили на выплату бонусов и дивидендов. Таким образом, они смогли бы обойтись без помощи из бюджета страны для преодоления возникших трудностей, считают эксперты Банка Англии. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету Times.

Указанная сумма появилась бы в распоряжении финансовых учреждений в том случае, если бы они с 2000 по 2008 гг уменьшили расходы на выплату различного рода вознаграждений на 20 проц. При этом объем сэкономленных средств "был бы больше, чем государство выделило банковскому сектору во время кризиса", указывается в "Докладе о финансовой стабильности".

Этот документ, содержащий оценку угроз, с которыми сталкивается финансовая система страны, публикуется центральным банком Соединенного Королевства дважды в год. Нынешний доклад призывает банки воспользоваться благоприятной ситуаций, которая наблюдается на рынке в последнее время, и заняться увеличением собственной капитализации, поскольку, по оценкам специалистов, к 2011 г ее придется увеличить на 33 млрд фунтов /53 млрд долл/.

В этом году появление этого документа почти совпало по времени с решением правительства Великобритании о введении единовременного налога в размере 50 проц на банковские бонусы, превышающие 25 тыс фунтов /40,5 тыс долл/.