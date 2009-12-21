В Раде снова активизировалась «тендерная мафия»

Лидер партии «Единый Центр» Виктор БАЛОГА заявляет, что после непродолжительного пребывания вне поля зрения общественности и средств массовой информации снова активизировались парламентские группы, к которым крепко приклеилось определение «тендерная мафия».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом он заявил, комментируя последние законодательные предложения относительно порядка проведения закупок товаров и услуг за государственные средства.

В.БАЛОГА считает, что в Верховной Раде все еще не прекращаются попытки узаконивания махинаций при осуществлении тендерных процедур, которые будут приносить «многомиллиардные барыши разработчикам и дирижерам этих сделок, носящих на лацканах депутатские значки».

«Тендерные доны Корлеоне демонстрируют чудеса изобретательности, как обобрать государство и переправить бюджетные деньги в собственные карманы. После краха печально известных Тендерной палаты и Межведомственной комиссии, провала нескольких аналогичных схем они пытаются придать законную силу новым способам наживы на госзакупках», – заявил лидер “Единого Центра”.

Он напомнил, как почти два года назад под давлением Президента Виктора ЮЩЕНКО парламент отменил закон о тендерных процедурах, а вместе с ним и коррупционные органы, через которые проводились грандиозные махинации. По его словам, «тогдашний председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, вопреки сугубо личным мотивам, был вынужден пойти против намерений депутатов от БЮТ, Партии регионов и их постоянных ассистентов – коммунистов – сохранить и усовершенствовать механизм отбора государственных средств. Невиданное до сих пор единодушие депутатского корпуса (440 голосов «за» антитендерный закон) вселяло надежду, что попыткам ловких дельцов залезть в казначейство окончательно положен конец».

«Однако последующие события показали, что «тендерная мафия» живее всех живых. На поле битвы за государственные закупки - те же действующие лица и исполнители из тех же фракций. Они снова затянули нудные куплеты с припевом на тему заботы о государственных интересах. Примечательно, что это представители тех политических сил, лидеры которых пошли в президентский поход под лозунгами борьбы с коррупцией. Следовательно, под шумок выборов главы государства в Верховной Раде депутатами из фракций БЮТ, Партии регионов и коммунистов осуществляется попытка хоть тушкой, хоть чучелом протянуть новую преступную схему частного обогащения. В ней уже фигурируют другие названия тендерных органов, но с тем же назначением – красть, красть и еще раз красть», - заявил В.БАЛОГА.

Лидер «Единого Центра» допускает, что Президент В.ЮЩЕНКО снова применит вето, если ВР одобрит предложенный порядок проведения государственных закупок. В то же время это голосование покажет, насколько лидеры тех политических сил, депутаты которых поддержат новую коррупционную схему, честны в своих намерениях бороться со злоупотреблениями. «Одно дело – гневно громить абстрактных коррупционеров, и совсем другое - реально пресекать незаконные действия своего ближайшего окружения. Для общества принятие нового тендерного закона в предложенной редакции станет сигналом к тому, что претенденты на президентскую должность или неискренние, или не контролируют свои команды», - сказал он.

В.БАЛОГА убежден в необходимости законодательного регулирования государственных закупок, поскольку сейчас они осуществляются в ручном режиме. Однако новый порядок должен быть максимально открытым, без каких-либо посредников, с широким использованием общедоступных электронных средств подачи тендерных заявок и проведения конкурсов. Налогоплательщики, на чьи средства проводятся закупки, должны иметь доступ ко всей информации по итогам тендеров.

«Новый закон должен полностью исключить коррупционную составляющую в госзакупках. Новоизбранному Президенту необходимо будет решительно и окончательно вымести из власти «тендерную мафию». Это дело станет одним из первых и безотлагательных задач для главы государства в первые дни его правления», - отметил лидер «Единого Центра».