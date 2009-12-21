Межбанк: торги по доллару снова открылись снижением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,9695/7,9815 грн./долл., цены на российскую валюту составили 0,2606/0,2610 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,4025/11,4225 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,4316/1,4318 долл./евро (пятница - 1,4390/1,4392 долл./евро).

В пятницу, 18 декабря, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,97 грн./долл., а также вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре EUR/UAH с ценой отсечения 11,50 грн./евро.