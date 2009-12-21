Подготовка к Евро-2012 профинансирована на 40%

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК заявляет, что на сегодняшний день мероприятия по подготовке к Чемпионату Европы по футболу 2012 года профинансированы, приблизительно, на 40% суммы, предусмотренной соответствующей государственной целевой программой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на заседании Координационного совета по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

По словам вице-премьера, до сих пор не выполнено решение правительства о выделении средств на мероприятия, связанные с подготовкой к проведению Евро-2012. И.ВАСЮНИК напомнил, что 11 декабря Кабинет министров принял решение о выделения 441 млн. грн. на финансирование мероприятий по подготовке к Евро-2012 в этом году, и 517,14 млн. грн. - на следующий год.

Как заметил И.ВАСЮНИК, не выделение средств может негативно повлиять на решение УЕФА относительно проведения чемпионата в Украине. «Это может иметь фатальные последствия», - добавил он.

Вице-премьер отметил, что, по состоянию на 21 декабря, мероприятия по подготовке к чемпионату профинансированы, приблизительно, на 40% суммы, предусмотренной государственной целевой программой подготовки к Евро-2012. Среди прочего, на реконструкцию стадионов выделено: в Киеве 60%, в Львове – 50%, в Харькове – 82%. На подготовку аэропортов выделено 30%. На мероприятия по обеспечению правопорядка – 25%, на мероприятия, связанные с медицинским обеспечением – 10%, на мероприятия, связанные с реконструкцией туристической и культурной инфраструктуры – 16,5%.

В то же время, И.ВАСЮНИК заявил, что по ряду направлений было принято сознательное решение о перенесении финансирования на 2010-2011 годы, что дало возможность сосредоточиться в этом году на главных объектах, которые нельзя построить за один-два года.