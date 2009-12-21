ВР должна отменить решение о доработке проекта бюджета-2010

Фракция БЮТ настаивает на отмене решения Верховной Рады о возвращении на доработку проекта Закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, во время принятия данного решения была нарушена процедура, поэтому необходимо сделать все для того, чтобы вернуть всю процедуру в правовое поле».

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что парламент не принял решения об отклонении данного законопроекта и возвращении его в Кабмин на доработку.