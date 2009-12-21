Украина может выйти на докризисный уровень инвестиций

При условии утверждения списка стратегических проектов, создания биржи инвестпроектов, активной информационной кампании Украина может выйти на докризисный уровень по объему привлечения инвестиций уже 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня во время пресс-конференции высказал председатель Национального агентства Украины по иностранным инвестициям и развитию Сергей ТАРАН.

«Это абсолютно реальная задача… Я думаю, что на докризисный уровень (по привлечению инвестиций – УНИАН) мы сможем выйти в следующем году. Речь может идти о сумме от 10 млрд. долларов», - подчеркнул он.

С.ТАРАН также отметил, что это пока условная цифра, поскольку инвестиционные предложения, которые на сегодняшний день разработаны, требуют доработки в плане цифр.

Он также сообщил, что агентство разработало 10 стратегических инвестиционных проектов, которые будут поданы на рассмотрение правительства для утверждения и последующей работы над ними. Предусмотрено, что на базе названных стратегических проектов и 40 других отраслевых и региональных инвестпроектов будет сформирован портфель для целевого поиска иностранных инвесторов.

Справка УНИАН. Национальное агентство Украины по иностранным инвестициям и развитию, созданное в январе 2009 г. в рамках антикризисных мер правительства, является центральным органом исполнительной власти и подчинено непосредственно Кабинету министров. Имеет специальный статус как единая контактная точка для всех иностранных инвесторов.