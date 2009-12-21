НБУ просит банки своевременно вносить информацию в «Реестр заемщиков»

Национальный банк Украины (НБУ) просит банки своевременно предоставлять информацию в Единую информационную систему «Реестр заемщиков» (ЕИС «Реестр заемщиков»).

Об этом говорится в телеграмме НБУ, текстом которой располагает УНИАН.

«В связи с тем, что отсутствие актуальной информации относительно проблемных заемщиков даже по одному банку ухудшает уровень безопасности банковских операций и приводит к росту уровня кредитного риска в целом по банковской системе, банку необходимо принять срочные меры для исправления ситуации и обновления информации в ЕИС «Реестр заемщиков», - говорится в телеграмме.

В соответствии с Законом Украины "О Национальном банке Украины", НБУ при участии банков создал единую информационную систему учета заемщиков (должников), которые имеют просроченную задолженность по кредитам, предоставленным банками (ЕИС "Реестр заемщиков"). На сегодняшний день заключили договоры об участии в системе 138 банков, суммарные активы которых составляют около 78% от активов банковской системы Украины.