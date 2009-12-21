Польский фонд: Украина могла бы обойтись без транша МВФ в 2009 г.

Украина могла бы обойтись без транша МВФ в 2009 году, а глава украинского правительства Юлия ТИМОШЕНКО пытается получить от Международного валютного фонда 2 млрд. долларов для того, чтобы иметь своеобразную страховку и резерв на время выборов Президента в Украине.

Об этом говорится в анализе Центра восточных исследований (OSW, Варшава), текстом которого располагает УНИАН.

Эксперты напомнили, что украинское правительство с Нацбанком хотят еще до конца этого года получить 2 млрд. из 3,8 млрд. долларов последнего транша МВФ по программе сотрудничества фонда с Украиной.

По мнению экспертов, несмотря на сложную ситуацию с поступлениями в украинский бюджет, Украина могла бы обойтись без транша МВФ в 2009 году.

„Бюджетная ситуация Украины в действительности сложная, но не критическая. Попытку получить деньги МВФ можно считать попыткой дополнительной страховки Ю.ТИМОШЕНКО перед выборами или попыткам получить средства на избирательные социальные выплаты”, - отмечено в анализе.

OSW напомнил, что украинские власти для получения денег МВФ в который раз задекларировали готовность повышения цен на газ для населения – в этот раз с апреля 2010 года (это одно из условий, которое декларировало, но не выполнило украинское правительство в сентябре 2009 года, – УНИАН).

Кроме этого, правительство заявляет о готовности отказаться от выделения Нацбанком 9,8 млрд. гривен на финансирование подготовки к Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины обратилось с письмом к МВФ, в котором содержится просьба смягчить некоторые требования Фонда при продолжении сотрудничества в рамках выделения средств кредита stand-by, поскольку выполнение программы сотрудничества проходило на фоне «очень сложных» политических условий в стране. Письма о намерениях за подписью премьер-министра, главы Нацбанка В.СТЕЛЬМАХА и и.о. министра финансов Игоря УМАНСКОГО 7 декабря с.г. передал в МВФ вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ.

10 декабря Г.НЕМЫРЯ сказал, что Международный валютный фонд может принять решение о выделении Украине четвертого транша кредита еще в 2009 году.

Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. дол. С начала 2008 года Украина получила уже три транша на общую сумму 12 млрд. дол.

Справка УНИАН. Созданный польским правительством в 1990 году, OSW является одним из самых авторитетных аналитических центров Польши. Центр специализируется на мониторинге и анализе политической, экономической и общественной ситуации в странах Центральной и Восточной Европы, на Балканах, Кавказе и Центральной Азии.