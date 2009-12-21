Ющенко не будет вносить в ВР кандидатуру нового главы НБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пока не будет вносить в Верховную Раду кандидатуру нового председателя Национального банка Украины (НБУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

Он отметил, что в Конституции Украины не указаны четкие сроки, когда Президент должен внести кандидатуру главы НБУ в парламент.

По словам А.ШЛАПАКА, на сегодня Президент считает, что ВР не готова к рассмотрению данного вопроса.

«Президент провел консультации с разными политическими силами и видит неготовность на сегодня Верховной Рады принимать решения относительно председателя НБУ. Это приведет к очередному политическому спору, отставки действующего главы НБУ, но не даст результата относительно нового председателя Нацбанка», - сказал А.ШЛАПАК.

При этом он подчеркнул, что, учитывая важность данного вопроса, Президент хочет быть уверен, что с принятием кандидатуры главы НБУ не будет проблем.

«Президенту важен результат, это тот случай, когда нужно ехать, а не просто шашечки», - отметил А.ШЛАПАК.

Он сообщил, что, учитывая риски для финансовой системы Украины в случае дестабилизации работы НБУ, Президент принял решение перенести утверждение кандидатуры главы Нацбанка.

«Учитывая риски, которые могут возникнуть для финансовой системы, Президент Украины пока отложил вопрос внесения в парламент кандидатуры главы НБУ», - сказал А.ШЛАПАК.

По его словам, консультации с политическими силами по данному вопросу будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут консенсус.

Как сообщал УНИАН, пятилетний период полномочий В.СТЕЛЬМАХА в должности главы НБУ закончился 16 декабря т.г. Однако председатель группы советников НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ заявил, что В.СТЕЛЬМАХ не собирается писать заявление об отставке, а передать полномочия, в соответствии с законом, он может только назначенному Верховной Радой по предоставлению Президента председателю, да и то только после того, как будет проголосована отставка самого нынешнего руководителя НБУ.