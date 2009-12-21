Предложение БЮТ по бюджету-2010 - беспрецедентное

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ считает беспрецедентным предложение правительства и фракции БЮТ об отмене постановления о направлении на доработку в Кабинет министров проекта государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, на сегодня нет никаких оснований и здравого смысла рассматривать тот проект бюджета, который был подан правительством еще в сентябре 2009 года.

«Созданный на несуществующей базе проект, который полностью рассчитывался на Бюджетном кодексе, о котором мечтали некоторые политические силы, но который не стал реальностью, принять невозможно», - сказал он.

Кроме того, добавил А.ЛАВРИНОВИЧ, в этом законопроекте не были учтены положения о повышении социальных стандартов. «Говорить о том, что Кабинет министров работает на перспективу, по крайней мере, на год, как-то не получается», - сказал он.