Выплата денег «Укрпромбанка» проходит в обычном режиме

Выплата денег вкладчикам «Укрпромбанка» проводится в обычном режиме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Родовид Банка».

Отвечая на вопрос корреспондента агентства относительно ситуации с проведением выплат вкладчикам «Укрпромбанка» в связи с введением в «Родовид Банке» с 15 декабря т.г. полного моратория на удовлетворение требований кредиторов, в пресс-службе

сказали: «Выплата вкладов вкладчикам «Укрпромбанка» проводится в обычном режиме. Мораторий на вклады вкладчиков «Укрпромбанка» не распространяется».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением от 15 декабря 2009 года №743 «О продлении моратория на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Родовид Банк» продлил мораторий путем введения полного моратория на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца – с 16 декабря 2009 года по 15 марта 2010 года».

Напомним, с 16 марта т.г. Нацбанк ввел в ПАО «Родовид Банк» временную администрацию сроком на один год. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов был введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года. Позже Национальный банк Украины продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Родовид Банк» до 16 октября 2009 года.

После истечения этого срока правление Нацбанка продлило мораторий в банке еще на два месяца – с 16 октября по 15 декабря 2009 года, кроме обязательств банка по договорам банковских вкладов (депозитов), договорам банковских счетов, а также по обязательствам относительно перевода средств в пределах лимитов, установленных временным администратором банка и согласованных с НБУ.

В ноябре 2009 года по распоряжению правительства начался процесс передачи части активов проблемного "Укрпромбанка" (сеть и часть кредитного портфеля) и пассивов (вклады физлиц) в государственный "Родовид Банк". Последний уже начал процесс выплаты вкладчикам "Укрпромбанка" и по состоянию на сегодняшний день уже возвращено почти 1 млрд. грн. таких вкладов.

Справка УНИАН. ПАО «Родовид Банк» зарегистрировано в 1990 году. Уставный капитал банка летом 2009 года был увеличен в 6,5 раза – до 2,809 млрд. грн. за счет докапитализации при участии государства. По ее результатам Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9721% акций "Родовид Банка".

В декабре т.г. за счет средств правительства уставный капитал банка увеличен еще на 5,6 млрд. грн. – до 8,4 млрд. грн. для выплаты физлицам-вкладчикам «Укрпромбанка».