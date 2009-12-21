Межбанк: доллар продолжает дешеветь

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9695/7,9815 грн./долл., к 12:00 цены понизились до 7,9685/7,9730 грн./долл. К закрытию торгов ценовые показатели установились на уровне 7,9670/7,9700 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,97 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2606/0,2610 грн./рубль, а к 12:00 цены снизились до 0,2598/0,2603 грн./рубль. К закрытию цены поднялись – 0,2604/0,2608 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 30,50 рублей за доллар (-0,12).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,4316/1,4318 долл./евро, а к 15:10 выросли до 1,4366/1,4368 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,4025/11,4225 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 11,3885/11,4045 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне выросли до 11,4260/11,4385 грн./евро.