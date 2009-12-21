FATF может повторно включить Украину в «черный список»

FATF в феврале 2010 года может принять решение о повторном включении Украины в «черный список».

Об этом говорится в сообщении Государственного комитета финансового мониторинга, обнародованном на сайте правительства.

«Несмотря на 7-летнюю активную работу правительства Украины и парламента и долгожданное принятие 393 народными депутатами нового базового закона в ноябре т.г., Украина включена в число 25 стран, которые имеют реальный шанс оказаться вне рамок цивилизованного финансового мира и ощутить на себе весь груз санкций, которые будут применяться странами мира на выполнение требований FATF», - говорится в сообщении.

Уточняется, что 21-22 января 2010 года контрольная группа FATF по вопросам международного сотрудничества рассмотрит итоговые отчеты по определенным странам и окончательно определит перечень высоко-рисковых юрисдикций, который будет передан на утверждение пленарного заседания FATF, проведение которого запланировано на 15-19 февраля 2010 года.

По информации Госфинмониторинга, в декабре правительственная делегация Украины приняла участие в пленарном заседании Специального комитета экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) и заседании Региональной контрольной группы FATF для Европы/Евразии.

«… Основная претензия экспертов FATF - то, что Украина является одной из немногих стран, которые не способны имплементировать в национальное законодательство положения 40+9 Рекомендаций FATF, а несовершенство действующих норм негативно влияет на рейтинги Украины, которые определяются Комитетом MONEYVAL и FATF», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря Президент Украины возвратил со своими предложениями Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», для повторного рассмотрения Верховной Радой.

Председатель Государственного комитета финансового мониторинга Украины Игорь ЧЕРКАССКИЙ в своем заявлении указал на то, что вето Президента на вышеуказанный закон будет иметь негативные последствия для Украины.