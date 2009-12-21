В Украине растет количество арестов имущества

В Украине на протяжении 2008-2009 гг. наблюдается тенденция постоянного роста количества арестов недвижимого и движимого имущества.

Об этом заявил министр юстиции Николай ОНИЩУК со ссылкой на данные Государственного реестра обтягощений недвижимого имущества и Государственного реестра отягощений движимого имущества, держателем которых является Министерство юстиции Украины, сообщает пресс-служба министерства.

Так, по словам министра юстиции, за 11 месяцев прошлого года количество арестов недвижимого имущества увеличилось, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, на 21%. За 11 месяцев 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года количество арестов увеличилось еще на 40%.

Количество публичных отягощений, которые накладывались согласно решениям судов на движимое имущество за 11 месяцев 2008 года, увеличились, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, на 45%. За 11 месяцев 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года количество отягощений движимого имущества увеличилось еще на 65%. (В соответствии с Законом “О налоге с доходов физических лиц”, к объектам движимого имущества относятся любые транспортные средства и принадлежности к ним, предметы антиквариата или произведения искусства, природные драгоценные камни или драгоценные металлы, украшения с использованием драгоценных металлов и/или природных драгоценных камней, другие виды движимого имущества (бытовая техника, аудио и видеоаппаратура, мебель, и т. п.)).

Министерство юстиции считает такую динамику следствием процессов, возникших вследствие финансово-экономического кризиса.