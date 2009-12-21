"УкрСиббанк" стал ПАО

Акционерный коммерческий инновационный банк «УкрСиббанк» изменил название на публичное акционерное общество «Укрсиббанк».

Об этом говорится в сообщении банка, текстом которого располагает УНИАН.

«18 декабря 2009 года осуществлена государственная регистрация новой редакции устава публичного акционерного общества «УкрСиббанк» и внесена запись в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины», – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, решение об изменении названия было принято на собрании акционеров банка 27 октября 2009 года.

Справка УНИАН. ПАО «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших украинских банков.

На 1 октября 2009 года активы банка составили 48,454 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 46,814 млрд. грн., обязательства – 43,437 млрд. грн., собственный капитал – 5,017 млрд. грн., уставный капитал – 5,28 млрд. грн.

По итогам января-сентября т.г. "УкрСиббанк" получил убыток в размере 1,1 млрд. грн. против 365 млн. грн. прибыли за аналогичный период 2008 года.

В середине июля т.г. BNP Paribas (Франция) сконцентрировал 81,42% акций "УкрСиббанка", доля "Украинской металлургической компании" уменьшилась до 14,98%.