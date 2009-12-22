Тимошенко обвиняют в уклонении от уплаты налогов

В Верховной Раде сегодня зарегистрирован проект постановления о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов уклонения премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО от уплаты налогов.

Как сообщается на сайте парламента, автор документа – народный депутат от Партии регионов Владимир МАКЕЕНКО.

Проектом постановления предусматривается создание соответствующей ВСК в составе 9 народных депутатов Украины.

По мнению субъекта этой инициативы, принятие проекта постановления позволит провести полное и всестороннее расследование вопроса, представляющего большой общественный интерес.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября Центральная избирательная комиссия обнародовала декларацию о доходах кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

В соответствии с обнародованными на сайте ЦИК документами, глава правительства в 2008 году имела единственный источник дохода – заработную плату (386 тыс. 170,42 грн.). Согласно декларации, у премьер-министра нет ни квартиры, ни дома.

Вместе с тем, семья кандидата в президенты в 2008 году получила доходов 2 млн. 800 тыс. 393,32 грн. Из этой суммы 2 млн. 797 тыс. 893,32 грн. – доход от предпринимательства. В собственности семьи также квартира (52,1 кв. м), автомобиль Toyota Prado и отмеченные в декларации примечанием «другие помещения» площадью 255,1 кв.м.

Отметим, если сравнить декларации 2004 и 2009 лет кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, то за пять лет он расширил размер своего земельного участка на 76 тыс. 789 кв. м (7,7 га), у него появились автомобиль и мотоцикл. В соответствии с декларациями 2004 и 2009 лет, доходы кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА за пять лет выросли почти у 114 раз, у него появился жилой дом и увеличились размеры квартиры.