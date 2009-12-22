1 января вступает в силу закон о денежных компенсациях

Кандидат на пост Президента Анатолий ГРИЦЕНКО напоминает, что с 1 января 2010 года вступает в силу инициированный им закон, согласно которому военнослужащие по желанию могут вместо жилья получить денежную компенсацию его стоимости.

“Мы часто слышим политиков, которые выходят к армии со словами “будет сделано”, “родные мои”, “я вас люблю”. Но реальные дела таких людей сильно отличаются от их слов”, - заявил А.ГРИЦЕНКО на пресс-конференции в Белой Церкви, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По словам кандидата в президенты, в проекте госбюджета на 2010 год на жилищное обеспечение для Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Погранвойск Внутренних войск, Управления государственной охраны и других силовых структур по общему фонду предусмотрены нуль гривен.

“На средства из так называемого специального фонда рассчитывать не стоит. Ведь никогда ни при одном премьер-министре этот спецфонд не наполнялся, потому что средства в него идут от продажи имущества, на которое не всегда есть спрос”, - объяснил А.ГРИЦЕНКО и отметил, что, не предусматривая средства в общем фонде бюджета, правительство не планирует обеспечивать военных жильем.

Также кандидат в президенты подчеркнул, что в должности министра обороны в 2005 году “вынудил олигархов доплатить более 200 млн. грн. в бюджет оборонного ведомства за заключенные ранее договоры о передаче земель и военных городков”.

“Это позволило в 2005 году построить жилья в 2,7 раза больше, чем в предыдущем году”, - констатировал экс-министр обороны.

А.ГРИЦЕНКО напомнил, что с 1 января 2010 года вступает в силу инициированный им как председателем Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны закон № 1510.

“Уже через 10 дней, согласно закону, военнослужащие, по желанию, вместо жилья смогут получить денежную компенсацию его стоимости. Это ускорит движение жилищной очереди, позволит сократить управленческие структуры в Минобороны, а также увеличит количество людей, которые будут обеспечены жильем”, - отметил кандидат в президенты.

Он также подчеркнул, что процесс строительства жилья, начиная от согласования проекта, продолжается, минимум, год-два, а то и больше. “Причем цены растут, на каждом этапе чиновники просят взятки, а строители закладывают в стоимость жилья свой интерес. То есть на выходе получаем жилья меньше, чем могли бы. С 1 января 2010 года можно будет взять деньги и самому найти жилье. Это будет и быстрее, и более дешевле”, - уверен А.ГРИЦЕНКО.