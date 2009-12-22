ФБР расследует кражу в Citigroup Citibank десятков млн. долл.

Федеральное бюро расследований США расследует нарушение правил безопасности в дочерней компании Citigroup Citibank, что привело к краже десятков миллионов долларов бандой компьютерных хакеров, которые предположительно действовали из России, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве.

Нападение было совершено на компанию Citibank, в которую входит североамериканские банки, работающие с частными лицами, и другие компании. Пока не удалось узнать, получили ли воры доступ к системам банка напрямую или через третьих лиц. Хакеры также совершили нападение на еще два юридических лица, в том числе американское правительственное ведомство, сообщает «Газета.Ru».