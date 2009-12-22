Правительство “съело” деньги с казначейского счета

Экс-министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК допускает, что правительство “съело деньги”, которые лежали на сводном счете Государственного казначейства. Об этом он заявил в интервью УНИАН в ответ на просьбу прокомментировать обращение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к генеральному прокурору в связи с тем, что правительство, по словам главы государства, “украло деньги органов местного самоуправления”, которые были в госказначействе.

В частности, на вопрос есть “Есть ли у Президента основания для такого утверждения?”, В.ПИНЗЕНИК ответил: “По крайней мере, есть основания для реакции на то, что происходит”.

По словам экс-министра финансов, “правительство ни за один месяц не может выплатить зарплаты и пенсии. Есть казначейский счет. Там “сидят” деньги не только правительства. Кроме правительства, там “сидят” деньги местных бюджетов, там “сидят” деньги субъектов ведения хозяйства, которые будут ввозить товар через таможню, – это не деньги бюджета, плюс там “сидит” восемьсот миллиона от Одесского припортового завода – закладная, которую не вернули. Что сделало правительство? Оно съело эти деньги. Их нет. Хотя юридически они ему не принадлежат”.

Как отметил В.ПИНЗЕНИК, “эти деньги можно использовать как инструмент финансирования дефицита, когда у вас сбалансированный бюджет, и вы всегда сможете их восстановить, а местные бюджеты смогут взять их. А так местные бюджеты очутились в ситуации, когда на счете есть деньги, но забрать их нельзя. Потому что Казначейство, это тот же банк. И вот то, что говорит Президент, означает, что какой-либо местный бюджет имеет на счете 10 миллионов гривен, а ему платеж не проводят”.

По словам экс-министра, он не знает, “насколько массовым стало такое явление, но правительство не имеет, чем оплатить расходы до конца года. Не может страна так жить”.

Как сказал В.ПИНЗЕНИК, “это ситуация января этого года”, но раньше “она не вылезла, потому что МВФ каждый месяц давал средства”.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря В.ЮЩЕНКО заявил, что обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО по вопросу блокирования финансирования регионов со стороны госказначейства. Об этом он сказал во время общения с жителями Черновцов, отвечая на вопрос о блокировании Государственным казначейством в Черновицкой области выделения 20 миллионов гривен в соответствии с назначением.

Президент подчеркнул, что правительственные средства и средства местных бюджетов на сводном счете Государственного казначейства на сегодняшний день составляют 1,8 миллиардов гривен, в том числе средства местных бюджетов – 8 миллиардов гривен.

«Я объясню, как это можно прочитать: правительством были украдены средства органов самоуправления – разница между 8 млрд. грн. и 1,8 млрд. грн. - то есть приблизительно 6 миллиардов гривен средств органов самоуправления забраны на финансирование потребностей правительства», - отметил глава государства.

При этом В.ЮЩЕНКО добавил, что эти средства идут на предвыборные потребности Юлии ТИМОШЕНКО: «Юлия Владимировна ездит по стране, как Снегурочка, - где-то потеряла 50 миллионов, где-то квартиры какие-то дает, где-то завезла китайские автобусы школе – вот и все 6 миллиардов».