Межбанк: торги открылись продолжающимся снижением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок– 7,9670/7,9760 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2616/0,2620 грн./долл., котировки по евро-гривне повысились – 11,4165/11,4320 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар остались на прежнем уровне – 1,4310/1,4312 долл./евро (понедельник - 1,4316/1,4318 долл./евро).

В понедельник, 21 декабря, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,97 грн./долл.