Курс гривни к доллару в понедельник практически не изменился

Курс гривни к доллару в понедельник, 21 декабря, практически не претерпел существенных изменений.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщил экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, «украинский валютный рынок начал новую неделю своей обычной для последнего времени схемой поведения». Национальный банк осуществил очередную интервенцию, покупая доллары по курсу 7,97 грн./долл., отметил экономист.

Как считает А.БЛИНОВ, «рынок в течение вчерашней торговой сессии был пассивно настроен на ревальвацию, но НБУ не дал гривне укрепиться». В результате, спрэд обменного курса сократился до сверхнизкого уровня 0,003 грн./долл. впервые за второе полугодие 2009 года, подчеркнул экономист.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 21 декабря, на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9695/7,9815 грн./долл., к 12:00 цены понизились до 7,9685/7,9730 грн./долл.

К закрытию торгов ценовые показатели установились на уровне 7,9670/7,9700 грн./долл.