ВР приняла закон о поддержке АПК

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки агропромышленного комплекса в условиях мирового финансового кризиса”.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 374 из 431 народного депутата Украины, зарегистрированного в сессионном зале.

Данным законом Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины". В частности, предусмотрено, что с целью обеспечения поступления средств в специальный фонд государственного бюджета Аграрный фонд имеет право осуществлять реализацию объектов государственной ценового регулирования, используя благоприятную рыночную конъюнктуру. Кроме того, определено, что зерно, которое является объектом государственной ценового регулирования или под объем которого была получена бюджетный заем в режиме государственных залоговых закупок, сохраняется исключительно на сертифицированном зерновом складе (зернохранилище, элеваторе). Плата за такое хранение не может превышать 2 процента от стоимости такого зерна, рассчитанной от минимальной закупочной цены (в расчете за каждые 30 календарных дней такого хранения каждой метрической единицы измерения ее объема).

Также предусмотрено, что Кабинет министров Украины устанавливает режим ценового регулирования стоимости таких услуг: ветеринарной медицины (проведение лабораторных исследований, оформление ветеринарного сертификата или свидетельства); хлебной инспекции (осмотр и оформление сертификатов); карантинной инспекции (осмотр и оформление сертификатов, проведение фумигации); идентификации и регистрации сельскохозяйственных животных. При этом стоимость таких услуг не может превышать цену, рассчитанную согласно 20-процентной норме рентабельности к расходам, осуществленным на их предоставление. Несоблюдение требований этой статьи влечет за собой ответственность, установленную законом";

Кроме того законом предусмотрено, что “общественный контроль за деятельностью Аграрной биржи осуществляется Наблюдательным советом”.

Также внесены изменения к Закону Украины "О налоге на добавленную стоимость". В принятом сегодня законе предусмотрено, что сумма налога на добавленную стоимость, которая должна платиться в бюджет перерабатывающими предприятиями всех форм собственности за реализованные ими молоко и молочную продукцию, мясо и мясопродукты, в полном объеме направляется исключительно для выплаты дотаций сельскохозяйственным товаропроизводителям за проданные ими перерабатывающим предприятиям молоко и мясо в живом весе.

Порядок начисления, выплаты и использования таких средств определяется Кабинетом министров Украины.

Указанная норма действует без ограничения срока ее применения и приостанавливается, когда в Законе Украины о государственном бюджете на соответствующий год предусмотрено, что сумма налога на добавленную стоимость, которая платится в бюджет перерабатывающими предприятиями всех форм собственности за реализованные ими молоко и молочную продукцию, мясо и мясопродукты и другую продукцию переработки животных и птицы, закупленных в живом весе (шкуры, субпродукты, мясо-костная мука), направляется в специальный фонд государственного бюджета с дальнейшим использованием его на осуществление выплаты доплат на одну корову, имеющуюся на 1 января соответствующего года, на основании справок, выданных сельскими, поселковыми, городскими или районными в городах советами, - для физических лиц и копии отчета о состоянии животноводства (форма № 24 (годовая)) о наличии коров, засвидетельствованную органами государственной статистики, - для юридических лиц в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в бюджет сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности, которые не избрали специальный режим налогообложения деятельности в сфере сельского, лесного хозяйства и рыболовства, предусмотренного статьей 8-1 данного Закона, и работают по общей системе налогообложения налогом на добавленную стоимость, за реализованные ими молоко, скот, птицу, шерсть, а также за молочную продукцию и мясопродукты, выработанные в собственных перерабатывающих цехах, полностью остается в распоряжении этих сельскохозяйственных предприятий и направляется на поддержку собственного производства животноводческой продукции.

Единственный государственный реестр крупного рогатого скота должен содержать достаточные сведения о крупном рогатом скоте для надлежащего администрирования выплат дотаций и обеспечивать возможность владельцу крупного рогатого скота заблаговременно проверить наличие у него права на получение дотации”.

Кроме того предусмотрено, что освобождаются от налогообложения операции по ввозу на таможенную территорию Украины племенных чистопородных животных крупного рогатого скота или генетического материала (коды УКТ ВЭД 0102 10 10 00, 0102 10 30 00, 0102 10 90 00, 0511 10 00 00, 0511 99 90 10), осуществляемые субъектами специального режима налогообложения. Операции по дальнейшей поставке указанных племенных чистопородных животных крупного рогатого скота или генетического материала облагаются налогом в общем порядке.