Внеочередного заседания ВР по госбюджету не будет

На будущей неделе не будет внеочередного заседания по рассмотрению законопроекта Госбюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, комментируя соответствующие предложения некоторых народных депутатов.

Н.ТОМЕНКО отметил, что история с бюджетом на следующий год достаточно непростая и трудно прогнозировать, что появится нормальный цивилизованный бюджет еще до конца этого года, учитывая то противостояние, которое существует в сессионном зале.

«Я остаюсь на своей позиции, что нормальный цивилизованный бюджет появится по результатам первого квартала следующего года», - сказал вице-спикер.