Минюст считает недопустимым перенос вступления в силу законов

Министерство юстиции Украины выражает обеспокоенность относительно запланированного на 22 декабря с.г. рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады Украины проекта Закона Украины “О некоторых вопросах предотвращения и противодействия коррупции”, внесенного народным депутатам Украины Олегом НОВИКОВЫМ (регистрационный номер 5398 от 2 декабря 2009 г.).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, указанным проектом закона предлагается перенести с 1 января 2010 г. на 1 января 2011 г. вступление в силу Законов Украины “О принципах предотвращения и противодействия коррупции”, “Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений” и “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности за коррупционные правонарушения”, принятых Верховной Радой Украины 11 июня 2009 г.

По мнению Министерства юстиции, дальнейшая отсрочка вступления в силу указанных законов является недопустимой, учитывая международные обязательства Украины и уровень коррупции, представляющий сегодня угрозу публичному порядку в Украине.

Принятие подобных решений высшими органами государственной власти делает невозможными антикоррупционные реформы в Украине, что еще больше усиливает восприятия нашего государства на международной арене как коррумпированного.

Как известно, ранее Президент Группы государств против коррупции (ГРЕКО) Драго КОС и докладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ренате ВОЛЬВЕНД критически восприняли инициативы Верховного Суда Украины относительно внесения в Конституционный Суд Украины представления о признании неконституционными отдельных положений пакета антикоррупционных законов.

Справка УНИАН. Повесткой дня сегодняшнего заседания ВР предусмотрено рассмотрение внесенного О.НОВИКОВЫМ проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении и противодействии коррупции.

Как говорится в объяснительной записке, законопроектом предусмотрено остановить действие законов Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции", "Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности за коррупционные правонарушения".

В связи с остановкой действия указанных законодательных актов, возобновляется действие Закона Украины "О борьбе с коррупцией" и Постановления Верховной Рады Украины от 5 октября 1995 года "О порядке вступления в силу Закона Украины "О борьбе с коррупцией", которые признаны Законом Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции" как утратившие силу.

В Совете Европы сегодня, 22 декабря, также выразили обеспокоенность намерениями народных депутатов Украины отложить вступление в силу антикоррупционного пакета законов от июня 2009 года, который должен вступить в силу 1 января 2010 года.