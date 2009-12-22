В 2010 г. нужно будет погасить муниципальные долги на 170 млн.грн.

Общая сумма муниципальных долговых обязательств, которые необходимо будет погасить в 2010 г., составит 170 млн. грн. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» Станислав ДУБКО.

В этой связи он отметил, что на протяжении 2009 г. наблюдалось ухудшение динамики поступлений доходной части бюджета украинских городов. Так, если за период 2005-2008 гг. среднегодовой прирост объемов доходной части городских бюджетов составлял около 35%, то в первом полугодии 2009 г. доходы сократились в среднем на 3-10% к соответствующему периоду прошлого года.

С.ДУБКО также добавил, что в 2010 г. не ожидается роста спроса на коммунальное имущество и землю несельскохозяйственного назначения, что будет ограничивать доходную базу местных бюджетов.

По его словам, необходимая к погашению задолженность, скорее всего, будет погашаться муниципалитетами за счет рефинансирования через размещение дополнительных выпусков долговых ценных бумаг.

С.ДУБКО также отметил, что привлечение заемных средств, в целом, может позволить многим муниципалитетам продолжить финансирование программ развития, свернутых в последнее время. В то же время, по словам гендиректора «Кредит-Рейтинга», сегодня основными препятствиями для привлечения инвесторов и получения заемных средств является низкая прозрачность украинских городов.

По его словам, более активное использование кредитных рейтингов даст городам возможность привлечь инвестиции на развитие городской инфрастуктуры. По информации С.ДУБКО, на сегодня только 19 органов местного самоуправления имеют кредитный рейтинг. «Высокий уровень кредитного рейтинга увеличивает шансы привлечь ресурсы по более низкой ставке, но положительным является уже сам факт наличия у города кредитного рейтинга, независимо от его уровня, так как это свидетельствует об информационной открытости органа местного самоуправления», - добавил он.

Справка УНИАН. Агентство «Кредит-Рейтинг» - первое в Украине (с 2001 г.) специализированное рейтинговое агентство, оказывающее услуги в области независимой оценки кредитоспособности субъектов заимствований с присвоением кредитных рейтингов по Национальной рейтинговой шкале.