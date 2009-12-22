ЕС может оказать Украине финансовую помощь

Евросоюз может оказать Украине финансовую помощь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Киеве заявил президент Европейского парламента Ежи БУЗЕК.

«В рамках наших взаимных отношений существует возможность предоставления микрофинансовой помощи со стороны ЕС», - сказал Е.БУЗЕК. По его словам, этот вопрос может решить именно Европарламент.