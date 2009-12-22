ГЛАВНОЕ на 22 декабря (день)

Банки

ПАО АБ «Укргазбанк» сократил свою региональную сеть с 360 до 277 структурных подразделений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель правления «Укргазбанка» Александр МОРОЗОВ.

«Наша сеть имела более 360 отделений. Сейчас она оптимизирована до 277 отделений», – сказал он. При этом А.МОРОЗОВ подчеркнул, что в следующем году банк не намерен активно увеличивать свою сеть, а открываться отделения будут «в виде исключения» для удобства обслуживания отдельных клиентов.

Также председатель правления банка сообщил, что Национальный банк Украины уже разрешил «Укргазбанку» проводить кредитные операции. По его словам, сейчас готовятся кредитные проекты с ДК «Укргазвыдобування» и ДК «Укртрансгаз», двумя железными дорогами и «Энергоатомом». Однако он не уточнил суммы и детали указанных проектов.

Справка УНИАН. ПАО АБ «Укргазбанк» (Киев) создано в 1993 году и сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 октября т.г. активы банка составляли 12,941 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,283 млрд. грн., обязательства – 10,169 млрд. грн.

Уставный капитал банка за январь-сентябрь т.г. увеличился за счет докапитализации при участии государства более чем в 5 раз – до 3,8 млрд. грн., собственный капитал – почти в 2 раза – до 2,772 млрд. грн.

За 9 месяцев т.г. «Укргазбанк» получил убыток 1,8 млрд. грн. против 128 млн. грн. прибыли в январе-сентябре 2008 года.

В первом полугодии т.г. убыток банка составил 76,419 млн. грн., прибыль за 2008 год была на уровне 204 млн. грн.

По результатам докапитализации «Укргазбанка» при участии государства с 16 июля 2009 года Министерство финансов Украины стало владельцем 81,5789% акций банка.

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Финансы

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок– 7,9670/7,9760 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2616/0,2620 грн./долл., котировки по евро-гривне повысились – 11,4165/11,4320 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар остались на прежнем уровне – 1,4310/1,4312 долл./евро (понедельник - 1,4316/1,4318 долл./евро).

В понедельник, 21 декабря, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,97 грн./долл.

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Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,95 грн./долл., продают – по 8,00 грн./долл., курс не изменился по сравнению с 21 декабря.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,97 грн./долл., по продаже – в пределах 7,98-8,01 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках не изменился по сравнению с 21 декабря и сегодня составляет 11,35 грн./евро, курс продажи – понизился на 0,3%, до 11,52 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,30-11,41 грн./евро, по продаже – в пределах 11,44-11,60 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 21 декабря понизился на 0,7% и составляет в среднем 0,2509 грн./рубль, продажи – на 0,2%, до 0,2637 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2052-0,2600 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,95 грн./долл., продажи – 8,00 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,97 грн./долл., по продаже – в пределах 7,98-8,01 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в банках Киева незначительно понизился по сравнению с 21 декабря и сегодня составляет 11,36/11,50 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,30-11,41 грн./евро, по продаже – в пределах 11,44-11,60 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 21 декабря понизился на 1% и сегодня составляет 0,2482 грн./рубль, курс продажи не изменился – 0,2651 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2052-0,2600 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2603-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,90/8,00 грн., евро – 11,30/11,60 грн., рубль – 0,2100/0,2650 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,95/8,01 грн., евро – 11,30/11,65 грн., рубль – 0,2500/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,93/8,00 грн., евро – 11,30/11,60 грн., рубль – 0,2500/0,2620 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 22 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,97, к евро – 11,451296, к российскому рублю – 0,26086.

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ТЭК

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявляет, что ОАО «Газпром» до сих пор не отозвало свой иск к НАК «Нафтогаз Украины», поданный 16 января 2009 года в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в связи с так называемой январской «газовой войной».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.СОКОЛОВСКИЙ сообщил сегодня журналистам в Киеве.

«До этого времени никто не говорил о том, что иск, который подал «Газпром» к НАК «Нафтогаз Украины» 16 января этого года относительно той проблемы, которая случилась по вине российской стороны, - без сомнения, мы в этом убеждены, - иск не отозван и не отменен», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он добавил, что «арбитражное производство приостановлено до 31 мая 2010 года».

Как сообщал УНИАН, ОАО «Газпром» еще 16 января, то есть до подписания 19 января газовых соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», обратился с просьбой об арбитраже в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Вид спора, как указано в просьбе об арбитраже, - «транзит российского природного газа через территорию Украины».

В заявленном требовании «Газпром» указывал на то, что между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» существует долгосрочный контракт об объемах и условиях транзита российского природного газа через территорию Украины на период с 2003 по 2013 год и соответствующие дополнения к нему.

Согласно этим документам, по мнению «Газпрома», ответчик (НАК «Нафтогаз Украины») не только «не соблюдал юридических обязательств по транзиту природного газа через территорию Украины в Европу», но еще и изымал транзитный газ.

В Стокгольмском арбитраже «Газпром» просил, в частности, обязать ответчика возобновить и продолжать исполнение своих обязательств по оказанию услуг транзита истцу в соответствии с условиями долгосрочного контракта. Также признать изъятие отобранного газа длящимся нарушением долгосрочного контракта, обязать ответчика возвратить истцу отобранный газ (или его эквивалент) и взыскать понесенные истцом убытки.

Кроме того, «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж дополнительное письмо с уточнением исковых требований. Последний пункт в нем выражается цифрой в 100 тыс. евро.

В свою очередь, 6 марта «Нафтогаз» попросил арбитраж отклонить просьбу «Газпрома» в связи с тем, что, согласно арбитражным оговоркам, на которые ссылается российская сторона, на досудебное - мировое и взаимоприемлемое - разрешение спора между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» отведено 45 дней «с момента возникновения спора», только по истечении которых в случае, если согласие не достигнуто, возможно обращение к арбитражу.

При этом «Нафтогаз» подчеркивал, что заявленные «Газпромом» требования «являются необоснованными и категорически отвергаются «Нафтогазом» по процессуальным и формальным основаниям, а также по основаниям по сути». В документе также отмечается, что «Нафтогаз» сохраняет за собой право подать встречный иск против «Газпрома» в случае, если арбитражное производство будет продолжено.

Напомним, конфликт этого года, в результате которого российский газовый монополист - компания «Газпром» - с 1 января почти на три недели прекратил поставки газа в ЕС, стал вторым с момента провозглашения Украиной независимости.

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Окружной административный суд Киева своим решением от 21 декабря объявил перерыв в подготовительном заседании до 10.00 24 декабря по делу о признании недействительным постановления правительства №775 от 10 июня 2009 г. о передаче государственных газораспределительных сетей дочернему предприятию «Нафтогазмережи» НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в «Нафтогазе».

По информации собеседника агентства, суд привлек Министерство топлива и энергетики и НАК «Нафтогаз Украины» в качестве третьих лиц к данному делу.

Истцами по делу против Кабинета министров и Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) выступают ОАО «Винницагаз», ОАО «Днепропетровскгаз» и ОАО «Николаевгаз».

Как сообщалось, на 31 декабря 2009 года запланирована передача газовых сетей государственной формы собственности Днепропетровской, Николаевской, Закарпатской и Львовской областей от газораспределительных компаний на баланс ДП «Нафтогазмережи».

Ранее НАК «Нафтогаз Украины» заявила о принятии на баланс государственного имущества ОАО «Винницагаз» с последующей передачей «Нафтогазмережам».

НАК «Нафтогаз Украины» в начале августа 2009 года во исполнение соответствующего решения правительства Украины завершила создание дочернего предприятия «Нафтогазмережи», в управление которого будут переданы государственные газораспределительные сети, эксплуатируемые в настоящее время гор- и облгазами.

Напомним, Кабинет министров Украины своим постановлением (№775 от 10 июня 2009 г.) передал на баланс дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины" государственные газораспределительные сети 43 региональных газоснабжающих компаний (обл- и горгазы).

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НАЭК «Энергоатом» привлек 50 млн. долл. кредита у ЗАО «Альфа-Банк» для расчетов с ОАО «ТВЭЛ» (Россия) за поставленное в 2009 году свежее ядерное топливо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ.

По его словам, средства кредита будут использованы для сокращения отставания в графике расчетов с российским контрагентом.

В то же время Ю.НЕДАШКОВСКИЙ подчеркнул, что украинский атомный оператор на сегодня не имеет задолженности перед ОАО «ТВЭЛ» за поставки топлива. Из-за дефицитного энерготарифа «Энергоатом» попросил «ТВЭЛ» скорректировать первоначальный график поставки топлива и расчетов за него.

Также Ю.НЕДАШКОВСКИЙ отметил, что из-за дефицитного тарифа и сокращения выработки в условиях экономического спада финансовый дисбаланс компании по итогам 2009 года может достигнуть около 2,5 млрд. грн. Только из-за недовыработки потери компании составят около 850 млн. грн.

В этой связи Ю.НЕДАШКОВСКИЙ не исключает, что НАЭК «Энергоатом» может обратиться в административный суд с иском против Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ), которая, несмотря на требования вступивших в силу изменений законодательства, а также издания ряда других нормативных актов, до сих пор не пересмотрела тариф компании на отпуск электроэнергии с учетом падения курса гривни по отношению к доллару, увеличения размера отчислений по экологическому сбору, а также обязательств перед ГП «ВостГОК» в рамках формирования резерва ядерного топлива.

«Наши юристы в настоящее время отрабатывают этот вопрос. Есть поручение премьер-министра о включении в тариф ряда расходов, но оно не выполняется», – сказал он.

По словам Ю.НЕДАШКОВСКОГО, компания намерена просить суд обязать НКРЭ обеспечить выполнение поручения правительства.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

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Польша может гарантировать поставки газа внутренним потребителям без дополнительных поставок из РФ максимально до февраля 2010 года.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь польской национальной газовой компании PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСКАЯ.

Она назвала условием для сохранения поставок газа потребителям повышение температуры, которая в последнее время в Польше резко упала, - до минус 20 градусов.

„Если температура вырастет до нуля с тенденцией к плюсовым температурам или минимальному минусу, без дополнительных поставок до февраля как-то справимся», - сказала Й.ЗАКШЕВСКАЯ.

Пресс-секретарь PGNIG заметила, что в последние холодные дни отбор газа из хранилищ, которые на сегодня заполнены менее чем на 90%, проходил на «грани возможностей» в объеме 26-27 млн. кубометров в сутки.

Й.ЗАКШЕВСКАЯ сказала, что в случае сохранения морозов PGNIG будет вынуждена ограничить поставки промышленным производителям уже в январе.

Представитель PGNIG назвала сложной ситуацию в Польше в переговорах с „Газпромом”, поскольку польская компания не имеет готовых альтернативных маршрутов поставок газа в страну. «Эта позиция (россиян) используется по максимуму», - заметила она.

Пресс-секретарь также заметила, что PGNIG мог бы самое быстрое вернуться к переговорам с „Газпромом” не раньше 10 января, поскольку на этой неделе в Польше начинаются Рождественские праздники, а с 6 января они начинаются в РФ.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер Польши Вальдемар ПАВЛЯК 18 декабря заявил, что заблокирует утверждение нового межправительственного договора между Польшей и РФ о поставках газа, пока PGNIG и „Газпром” не решат ряд проблемных вопросов.

Однако на выходных В.ПАВЛЯК на своем блоге смягчил позицию по согласованным в декабре польско-российским договоренностям, сконцентрировав свое внимание на обвинении оппозиции, которая остро раскритиковала документ и заявила о готовности привлечь к ответственности за подписание настоящего договора перед Трибуналом Состояния (высший суд, рассматривающий преступления против государства).

Польша с 2009 года недополучает 25% импортного газа, который с 2006 года поставлял в страну швейцарский трейдер „РосУкрЭнерго” и который после украинско-российского газового конфликта в начале этого года перестал выполнять свой контракт.

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АПК

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки агропромышленного комплекса в условиях мирового финансового кризиса”.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 374 из 431 народного депутата Украины, зарегистрированного в сессионном зале.

Данным законом Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины". В частности, предусмотрено, что с целью обеспечения поступления средств в специальный фонд государственного бюджета Аграрный фонд имеет право осуществлять реализацию объектов государственной ценового регулирования, используя благоприятную рыночную конъюнктуру. Кроме того, определено, что зерно, которое является объектом государственной ценового регулирования или под объем которого была получена бюджетный заем в режиме государственных залоговых закупок, сохраняется исключительно на сертифицированном зерновом складе (зернохранилище, элеваторе). Плата за такое хранение не может превышать 2 процента от стоимости такого зерна, рассчитанной от минимальной закупочной цены (в расчете за каждые 30 календарных дней такого хранения каждой метрической единицы измерения ее объема).

Также предусмотрено, что Кабинет министров Украины устанавливает режим ценового регулирования стоимости таких услуг: ветеринарной медицины (проведение лабораторных исследований, оформление ветеринарного сертификата или свидетельства); хлебной инспекции (осмотр и оформление сертификатов); карантинной инспекции (осмотр и оформление сертификатов, проведение фумигации); идентификации и регистрации сельскохозяйственных животных. При этом стоимость таких услуг не может превышать цену, рассчитанную согласно 20-процентной норме рентабельности к расходам, осуществленным на их предоставление. Несоблюдение требований этой статьи влечет за собой ответственность, установленную законом";

Кроме того законом предусмотрено, что “общественный контроль за деятельностью Аграрной биржи осуществляется Наблюдательным советом”.

Также внесены изменения к Закону Украины "О налоге на добавленную стоимость". В принятом сегодня законе предусмотрено, что сумма налога на добавленную стоимость, которая должна платиться в бюджет перерабатывающими предприятиями всех форм собственности за реализованные ими молоко и молочную продукцию, мясо и мясопродукты, в полном объеме направляется исключительно для выплаты дотаций сельскохозяйственным товаропроизводителям за проданные ими перерабатывающим предприятиям молоко и мясо в живом весе.

Порядок начисления, выплаты и использования таких средств определяется Кабинетом министров Украины.

Указанная норма действует без ограничения срока ее применения и приостанавливается, когда в Законе Украины о государственном бюджете на соответствующий год предусмотрено, что сумма налога на добавленную стоимость, которая платится в бюджет перерабатывающими предприятиями всех форм собственности за реализованные ими молоко и молочную продукцию, мясо и мясопродукты и другую продукцию переработки животных и птицы, закупленных в живом весе (шкуры, субпродукты, мясо-костная мука), направляется в специальный фонд государственного бюджета с дальнейшим использованием его на осуществление выплаты доплат на одну корову, имеющуюся на 1 января соответствующего года, на основании справок, выданных сельскими, поселковыми, городскими или районными в городах советами, - для физических лиц и копии отчета о состоянии животноводства (форма № 24 (годовая)) о наличии коров, засвидетельствованную органами государственной статистики, - для юридических лиц в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в бюджет сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности, которые не избрали специальный режим налогообложения деятельности в сфере сельского, лесного хозяйства и рыболовства, предусмотренного статьей 8-1 данного Закона, и работают по общей системе налогообложения налогом на добавленную стоимость, за реализованные ими молоко, скот, птицу, шерсть, а также за молочную продукцию и мясопродукты, выработанные в собственных перерабатывающих цехах, полностью остается в распоряжении этих сельскохозяйственных предприятий и направляется на поддержку собственного производства животноводческой продукции.

Единственный государственный реестр крупного рогатого скота должен содержать достаточные сведения о крупном рогатом скоте для надлежащего администрирования выплат дотаций и обеспечивать возможность владельцу крупного рогатого скота заблаговременно проверить наличие у него права на получение дотации”.

Кроме того предусмотрено, что освобождаются от налогообложения операции по ввозу на таможенную территорию Украины племенных чистопородных животных крупного рогатого скота или генетического материала (коды УКТ ВЭД 0102 10 10 00, 0102 10 30 00, 0102 10 90 00, 0511 10 00 00, 0511 99 90 10), осуществляемые субъектами специального режима налогообложения. Операции по дальнейшей поставке указанных племенных чистопородных животных крупного рогатого скота или генетического материала облагаются налогом в общем порядке.

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Кабинет Министров Украины выделил из Стабилизационного фонда средства для удешевления кредитов и поддержки отдельных проектов в агропромышленном комплексе (АПК) на 2009 год.

Соответствующее распоряжение №1554-р от 8 декабря 2009 года опубликовано на сайте правительства.

Документом поручено в этом году выделить Министерству аграрной политики за счет средств Стабилизационного фонда 1 млрд. 237 млн. 620 тыс. грн.

На безвозвратной основе будет выделено 1 млрд. 107 млн. 906 тыс. грн. Из указанной суммы 685 млн. тыс. грн. будут направлены для финансовой поддержки предприятий АПК через механизм удешевления кредитов, в том числе 43 млн. грн. – для удешевления кредитов, привлеченных для реализации инновационных проектов, которые прошли государственную регистрацию в установленном законодательством порядке; 86 млн. 655 тыс. грн. – на поддержку производства продукции животноводства; 170 млн. грн. – на выплату бюджетной животноводческой дотации за выращенный и проданный на убой в 2009 году молодняк крупного рогатого скота; 101 млн. 965 тыс. грн. – на финансирование мер по защите, воссозданию и повышению плодородия почв; 9 млн. грн. – на предотвращение распространения возбудителей инфекционных болезней животных, 55 млн. грн. – на государственную поддержку сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов и 286 тыс. грн. – на празднование 20-летия фермерского движения.

На возвратной основе будет выделено 129 млн. 714 тыс. грн. для предоставления кредитов фермерским хозяйствам.

Источником покрытия расходов определены средства, полученные от приватизации государственного имущества, продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения или прав на них, которые находятся в государственной собственности и на которых расположены объекты, подлежащие приватизации, а также от целевого размещения государственных ценных бумаг и из других источников, предусмотренных Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

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Алкогольная группа "Союз-Виктан" прекращает свою деятельность: украинская часть группы проходит процедуру банкротства с ноября этого года, а сегодня в Арбитражный суд Московской области будет направлено заявление о банкротстве дочерней компании группы в России, сообщает «Коммерсант-Украина».

Совладелец группы Андрей ОХЛОПКОВ утверждает, что ООО "Союз-Виктан ЛТД" (производственные мощности в Симферополе) тоже может быть признано банкротом: 24 ноября т.г. Хозяйственный суд Киева принял решение о возбуждении соответствующего производства, ввел мораторий на выполнение требований кредиторов, остановил выполнение должником обязательства по уплате налогов и сборов. А сегодня будет направлено заявление в Арбитражный суд Московской области о признании банкротом головной компании в России – ЗАО "Союз-Виктан".

Издание, ссылаясь на источник, сообщает, что среди основных кредиторов группы – украинские подразделения «ОТП-банка», «Сбербанка», «Альфа-банка». В ноябре т.г. «Альфа-банк» потребовал через Московский арбитражный суд с производителя 697,311 млн. руб. (примерно 22 млн. долл.) по кредиту – иски были поданы в адрес украинских ООО «Фирма «Союз-Виктан Лтд», ЗАО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель», ООО «Союз-Виктан Трейд» и российских ООО «Союз-Виктан» и ЗАО «Союз-Виктан». Общий кредитный портфель группы в банках оценивается в 170-200 млн. долл.

В российском офисе компании "Союз-Виктан" корреспонденту УНИАН отказались предоставить информацию о том, было ли подано сегодня заявление в Арбитражный суд Московской области о признании банкротом головной компании в России – ЗАО "Союз-Виктан", заявив, что об этом "информации нет".

Справка УНИАН. «Союз-Виктан» – производитель алкогольных напитков. Компания основана в 1994 году. Производственные мощности сосредоточены в Украине (АР Крым) и России (г. Руза и недостроенная площадка в Лыткарино).

Основной бизнес компании – производство и дистрибуция алкогольных напитков. В ассортименте – ТМ «Союз-Виктан», «Medoff», «Мърная», «Longer».

Объем продукции, который способны производить заводы группы компаний «Союз-Виктан», составляет более 15 млн. дал в год.

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Транспорт

«Укрзализныця» просит Российские железные дороги (РЖД) снизить тарифы на перевозку российских грузов через Украину до уровня внутрироссийских.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня, выступая в Киеве на совместном совещании украинских и российских железных дорог относительно повышения качества транспортных услуг, заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виктор ЧЕРНЫЙ.

«С целью формирования согласованной конкурентной политики и обеспечения равного доступа к услугам нас как естественных монополий мы также просим российскую сторону предоставить возможность в направлении украинских портов и сухопутных погранпереходов предоставить уровень железнодорожных тарифов на уровне внутренних российских», – отметил он.

Как пояснил журналистам начальник управления внешних связей «Укрзализныци» Игорь МАТВИИВ, такие инициативы озвучиваются «Укрзализныцей» давно из-за разницы в тарифах. «Что касается именно российских грузов, то у них есть существенная разница в тарифах. То есть, если грузы идут на портовые станции России, там используется внутренний российский тариф, а когда идут на граничные страны – Украина, Прибалтика – там устанавливаются другие тарифы, они отличаются в большую сторону где-то в 1,5-1,8 раза, в зависимости от вида груза, от внутрироссийских тарифов», – отметил И.МАТВИИВ.

Поэтому, по его словам, необходимо снижение таких тарифов, чтобы заинтересовать российских грузоотправителей ездить по Украине.

Кроме того, И.МАТВИИВ отметил, что выравнивание внутренних и экспортно-импортных тарифов является также требованием Всемирной торговой организации. «Мы постоянно обращаемся (к РЖД – УНИАН), за последние четыре года они делают это, они даже график предоставили по планам понижения тарифов. То есть где-то в 2010 году, по этим планам, они должны были выровнять эти тарифы, но пока что мы этого не видим», – сказал он.

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ЖКХ

Столичная власть в конце январе будущего года проведет среди дисциплинированных плательщиков за жилищно-коммунальные услуги розыгрыш денежных премий, максимальная из которых будет составлять 25 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, акция организована по инициативе коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИВЦ) и при поддержке Киевского городского председателя, Главного управления жилищного хозяйства КГГА.

Предусмотрено, что при осуществлении жилищно-коммунальных платежей за декабрь текущего года киевляне, которые в период с января по октябрь 2009 г. не имели задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги, будут иметь возможность бесплатно получить лотерейный билет. В январе - с 11 до 30 января - среди владельцев этих билетов будут разыграны денежные выигрыши в размере 100, 200, 500, 5 тыс. и 25 тыс. грн.

Для того чтобы принять участие в акции необходимо позвонить по номеру 15-51 с 21 до 27 декабря с.г. и зарегистрироваться в Службе помощи Киевского городского председателя киевлянам – «Call-центр».

По предварительным данным КП ГИВЦ, участниками розыгрыша имеют право стать почти 200 тыс. исправных плательщиков.

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Столица

Сын мэра Киева Степан ЧЕРНОВЕЦКИЙ просит городской совет досрочно прекратить его депутатские полномочия.

Соответствующий проект решения Киевсовета будет вынесен на рассмотрение депутатов на сессии 24 декабря.

Проект решения, текст которого имеет УНИАН, стоит вторым в повестке дня заседания. Он согласован заместителем киевского городского председателя - секретарем Киевсовета Олесем ДОВГИМ и руководителем юридического управления Киевсоветаады.

Проектом предусмотрено прекратить полномочия депутата, избранного по избирательному списку Блока Леонида Черновецкого, “на основании личного заявления Степана ЧЕРНОВЕЦКОГО о досрочном прекращении им депутатских полномочий” (дата подачи заявления не указана).

Как сообщал УНИАН, выборы депутатов Киевсовета нынешнего созыва состоялись 25 мая 2008 г.

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Погода

23 декабря по Украине ожидается повышение температуры: ночью 5-10° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на завтра прогнозируется облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, только в западных, а днем и в северных и местами в центральных областях мокрый снег и дождь, кое-где налипание мокрого снега, гололед. В южной части местами туман. На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме восточной части, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 40 м/с.

Ожидается повышение температуры: ночью 5-10° мороза, днем - от 1° мороза до 4° тепла; на юге и крайнем западе ночью – около 0°, днем - 4-9° тепла, в Крыму - до 12° тепла; лишь в восточных областях сохранится холодная погода с температурой ночью - 11-16°, днем - 1-6° мороза.

В Киевской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем мокрый снег и дождь, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с. Повышение температуры: ночью - 5-10° мороза, днем - от 1° мороза до 4° тепла.

В Киеве облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем мокрый снег и дождь, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Повышение температуры: ночью - 7-9° мороза, днем - 1-3° тепла.

(УНИАН)