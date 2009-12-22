НБУ вывел временную администрацию из банка «Национальный кредит»

Национальный банк Украины вчера, 21 декабря, вывел временную администрацию из банка «Национальный кредит».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила инвестор и владелец банка Елена КОЛОС.

Кроме того, как сообщил председатель правления банка Павел ПАЩЕНКО, на сегодня уже сформирован Наблюдательный совет и Правление банка. В составе Набсовета на сегодняшний день 6 членов, председатель Набсовета – Андрей ЛАВРЕЙ.

Правление банка на сегодня состоит из трех членов – председатель Правления П.ПАЩЕНКО, заместители – Татьяна ГЕЙКО и Людмила ОНИЩУК. Кроме того, сейчас в НБУ согласовывается член Правления по финмониторингу – Сергей ГОЛУБЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2008 г. Национальный банк Украины ввел временную администрацию в АКБ "Национальный кредит" (г. Киев).

31 августа 2009 г. в ходе сделки по выкупу акций дополнительной эмиссии банк «Национальный кредит» огласил инвестора – Андрей ОНИСТРАТ, прежде руководивший киевским областным филиалом АКБ «Укрсоцбанка». НБУ предоставил инвестору разрешение на приобретение участия в ПАО «Банк Национальный кредит» в размере 28 млн. грн. А.ОНИСТРАТ выкупил 112 тыс. штук простых именных акций номиналом 250 грн. на общую сумму 28 млн. грн.

Справка УНИАН. АКБ «Национальный кредит» создан в 1996 году, на сегодня входит в группу небольших банков.

А.ОНИСТРАТ на сегодня владеет 94% акций банка.