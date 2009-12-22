Доллар снижается после данных о ВВП США

Доллар сдает завоеванные ранее позиции по отношению к евро и иене на торгах во вторник после публикации слабых данных о росте экономики США, сообщает Рейтер.

ВВП США в третьем квартале 2009 года вырос, согласно окончательной оценке, на 2,2 процента к аналогичному периоду 2008 года, в то время как аналитики в среднем прогнозировали рост этого показателя на 2,8 процента.

После публикации данных министерства торговли США индекс доллара, отражающий стоимость американской валюты к корзине шести основных валют мира, упал ниже 77,97 пункта с уровня около 78,13 пункта, который наблюдался до выхода статистики.

Евро подскочил до $1,4315 с $1,4282, к иене доллар снизился до 91,29 иены с 91,54 иены.

До публикации статистики доллар укреплялся на фоне роста доходности гособлигаций США в ожидании выхода сильных данных о подъеме крупнейшей в мире экономики.