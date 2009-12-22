Межбанк закрылся снижением доллара и евро

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9670/7,9760 грн./долл., к 12:00 цены понизились до 7,9665/7,9715 грн./долл. К закрытию торгов цены установились на уровне 7,9650/7,9700 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,97 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2616/0,2620 грн./рубль, а к 12:00 цены снизились до 0,2611/0,2614 грн./рубль. К закрытию цены сконцентрировались в диапазоне 0,2612/0,2614 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль поднялся и составил 30,55 рублей за доллар (+0,05).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4270/1,4330 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,4165/11,4320 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 11,4095/11,4190 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума – 11,3840/11,3960 грн./евро.