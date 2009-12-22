Банк «Национальный кредит» получил 1-й транш рефинансирования НБУ

ПАО «Банк "Национальный кредит» получил 27 млн. грн. первого транша от Национального банка Украины в рамках рефинансирования на общую сумму 93 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил председатель наблюдательного совета банка Андрей ОНИСТРАТ.

По его словам, банк заинтересован в получении всех средств в рамках рефинансирования, поскольку на рынке сегодня невозможно привлечь депозиты под 16% годовых.

А.ОНИСТРАТ отметил, что банк рассчитывает получить 60% суммы рефинансирования в январе 2010 г.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 21 декабря т.г. вывел временную администрацию из банка «Национальный кредит», которая действовала в банке с 19 декабря 2008 г.

31 августа 2009 г. в ходе сделки по выкупу акций дополнительной эмиссии банк «Национальный кредит» огласил инвестора – Андрея ОНИСТРАТА, который ранее руководил киевским областным филиалом АКБ «Укрсоцбанк». НБУ предоставил инвестору разрешение на приобретение участия в ПАО «Банк "Национальный кредит» в размере 28 млн. грн. А.ОНИСТРАТ выкупил 112 тыс. штук простых именных акций номиналом 250 грн. на общую сумму 28 млн. грн.

Справка УНИАН. АКБ «Национальный кредит» создан в 1996 году, сегодня входит в группу небольших банков.

А.ОНИСТРАТ владеет 94% акций банка.