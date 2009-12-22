Официальный курс НБУ на 23 декабря

Доллар и евро снижаются

Официальный курс НБУ на 23 декабря: 100 USD – 796.9000 грн.; 100 EUR – 1137.8935 грн.; 10 RUR – 2.6176 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 23 декабря НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 796.9000 (на 22 декабря – 797.0000) 100 EUR – 1137.8935 (на 22 декабря – 1145.1296) 10 RUR – 2.6176 (на 22 декабря – 2.6086)

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