Astrum: «Родовид Банк» выполнит обязательства перед физлицами

Причиной продления моратория на удовлетворение требований кредиторов «Родовид Банка» было намерение выполнить обязательства в первую очередь перед физлицами.

Такую точку зрения в комментарии УНИАН высказал аналитик компании Astrum Investment Management Ярослав СТЕЦИК.

По его мнению, данный мораторий НБУ не должен изменить правила выполнения обязательств «Родовид Банком», которые действуют в настоящее время. Он также не должен повлиять на выплату депозитов физических лиц, размещенных в банке, полагает аналитик.

Я.СТЕЦИК считает, что «Родовид Банк» выполнит все свои обязательства перед физлицами и не нарушит график выплат депозитов, установленный ранее.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением от 15 декабря 2009 года №743 «О продлении моратория на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Родовид Банк» продлил мораторий путем введения полного моратория на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца – с 16 декабря 2009 года по 15 марта 2010 года».

Справка УНИАН. В ноябре 2009 года по распоряжению правительства начался процесс передачи части активов проблемного "Укрпромбанка" (сеть и часть кредитного портфеля) и пассивов (вклады физлиц) в государственный "Родовид Банк". Последний уже начал процесс выплаты вкладчикам "Укрпромбанка" и по состоянию на сегодняшний день уже возвращено почти 1 млрд. грн. таких вкладов.